Москва, 24 марта, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Эффективность использования ударных дронов зависит от качественных действий не только специально подготовленных операторов, но и других военных специалистов — артиллеристов, лётчиков и ракетчиков. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум, военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя информацию о крайней степени эффективности, с которой армия России стала поражать лучшую западную технику на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские ударные БПЛА быстро обнаруживают и уничтожают лучшее оружие украинских войск, констатировал 22 марта обозреватель американского издания Forbes. Войска и техника киевского режима в пределах 80 километров от линии фронта, по его мнению, больше не находятся в безопасности.

Литовкин отметил, что беспилотникам-камикадзе на поле боя сейчас придаётся действительно большое значение, но следует понимать ряд моментов. Во-первых, успех даже отдельно взятой атаки зависит от слаженности действий всех её участников. Во-вторых, общий успех на поле боя, вне всяких сомнений, не может быть достигнут исключительно с помощью дронов этого типа.

Сам беспилотник не работает самостоятельно, его ведёт оператор. Разведка определяет или уточняет координаты цели. Причём использоваться может как агентурная разведка, так и авиационная, и космическая: выбор зависит от характера цели. Да и сами БПЛА бывают разведывательными, заметил эксперт. Такие могут использоваться в том числе для более точных ударов дронами-камикадзе.

Не надо также забывать о беспилотниках, обеспечивающих связь и радиоэлектронную борьбу. Отдельного внимания заслуживают специально запускаемые устройства, не несущие боевой нагрузки, но служащие лишь для выявления средств ПВО и радиоэлектронных систем противника.

Однако делать на современном поле боя ставку исключительно БПЛА даже при всём их разнообразии, по словам Литовкина, бессмысленно.

«Для печати, для обывателя это сейчас такая красивая, даже модная тема. Но на самом деле одни беспилотники мало что значат без артиллерии, авиации, ракет морского базирования и так далее. Только всё в едином комплексе может гарантировать постоянную эффективность наносимых по противнику ударов. Потом, чтобы обеспечить нормальную работу этого комплекса, необходимо в том числе грамотное минирование, которое исключает быстрый прорыв противника, его заход во фланги и тыл подразделений, наносящих соответствующие удары», — прокомментировал эксперт.

Тем более дроны не могут заменить показавшие себя с наилучшей стороны в ходе спецоперации корректируемые авиабомбы, добавил эксперт. А без применения, например, бомб ФАБ-500 при штурме Авдеевки цена взятия этой цитадели могла оказаться для российской армии гораздо выше.

«Они пробивают бетон укреплённых, заглублённых пунктов и складов хранения боеприпасов, взрываются внутри. ФАБ-500 — это полтонны взрывчатки, ФАБ-1500 — полторы тонны. А что такое ФАБ-3000? Это, соответственно, уже целых три тонны. Ни один беспилотник с этими бомбами не сравнится. Тем более что все они имеют систему самонаведения и образа цели. Самолёт сбрасывает одну такую за 60–70 километров от цели, и она летит к заданной цели — именно туда, куда её направили. Это уникальное оружие», — рассказал военный эксперт.

Но и ФАБы, в свою очередь, не заменят мощные дроны-камикадзе, уточнил собеседник ИА Регнум. У этих двух типов боеприпасов просто разный функционал. Применять ФАБы по отдельным единицам вражеской техники — это всё равно что стрелять из пушки по воробьям. Цель должна быть дороже, чем расходуемый на неё боеприпас, резюмировал Литовкин.

Российские военные беспилотники способны быстро обнаруживать и уничтожать лучшие образцы вооружений украинских войск. Такое мнение 22 марта высказал военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, для украинских офицеров должно быть очевидно, что их войска и техника, расположенные в пределах 80 километров от линии фронта, больше не находятся в безопасности. Тем более это актуально в дневное время на открытой местности, уточнил Экс.

Автор рассказал, что армия России в ходе спецоперации применяет тактику «цепочки уничтожения»: БПЛА находят в глубоком тылу противника цели, по которым затем наносятся воздушные или артиллерийские удары. В последнее время с помощью этой тактики российские военные уничтожили в том числе лучшие образцы вооружения ВСУ — зенитные ракетные комплексы Patriot и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Украинский отставной офицер Игорь Лапин, как сообщало ИА Регнум, заявил 18 марта, что ВСУ часто не могут перехватить российские ударные беспилотники. Так, БПЛА типа «Орлан» летят слишком высоко, и имеющиеся у киевских боевиков средства поражения просто не способны их достать.

О появлении в зоне СВО российской платформы «Пчёлка», предназначенной для подъёма беспилотников, сообщалось 21 марта. Система позволяет наносить удары по тылам противника за счёт повышения дальности действия БПЛА.