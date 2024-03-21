Российскую «матку» беспилотников «Пчёлка» заметили в зоне СВО
Российские военные стали применять против ВСУ «матку» дронов «Пчёлка»
Москва, 21 марта, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Российскую «матку» беспилотников «Пчёлка» заметили в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 21 марта Telegram-канал «Русский инженер».
«Гибрид самолёта и квадрокоптера, оснащен двигателем внутреннего сгорания и является платформой для подъёма коптеров, без всяких катапульт», — говорится в сообщении.
Беспилотник также является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. «Материнское» изделие способно выступать ретранслятором для «дочерних» БПЛА, что повышает их дальность действия. Это позволяет наносить удары по тылам ВСУ.
Сообщается, что российский беспилотник «Пчёлка» противник заметил возле Артёмовска.
Созданный в ОКБ имени А. С. Яковлева беспилотный летательный аппарат «Пчела» представлял собой моноплан. Беспилотник стал первым отечественным дроном многоразового применения, предназначенным для наблюдения за полем боя в тактической глубине в режиме реального времени. В результате работ по модернизации, проведенных в начале 2000-х, при сохранении внешнего облика беспилотника его начинку полностью обновили.
Как сообщало ИА Регнум, в России создали беспилотник «Бегалет-Мираж», способный летать до 12 часов на высоте до восьми тысяч метров. Использовать такой дрон можно как ретранслятор сигнала связи и для мониторинга экологических бедствий. Отмечалось, что БПЛА не имеет аналогов в мире.
Западные СМИ в марте 2023 года обратили внимание на характеристики российского БПЛА «Ланцет», используемого в зоне спецоперации. Дрон оснащён более крупным взрывным зарядом по сравнению с любым другим барражирующим боеприпасом и способен ликвидировать бронетранспортер.