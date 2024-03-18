Киев, 18 марта, 2024, 22:10 — ИА Регнум. ВСУ зачастую не могут перехватывать российские ударные дроны, заявил 18 марта отставной офицер ВСУ, украинский политик Игорь Лапин на YouTube-канале «Фабрика новостей».

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что беспилотники типа «Орлан» находятся высоко в небе и обычные средства вооружений, которые есть у украинской армии, не могут их поразить. При этом БПЛА корректируют нанесение ударов по технике дронами типа «Ланцет».

«Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте Fpv-дронами бьют по нашей пехоте. Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?» — посетовал Лапин.

По его словам, у российской армии также есть дроны, которые невозможно перехватить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Он заявил, что украинские войска пытаются противостоять этим современным российским технологиями с помощью оружия прошлого века. Лапин подчеркнул, что Украина так не сможет победить в конфликте с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, концерн «Калашников» 15 февраля объявил, что компания «Ижевские беспилотные системы», производящая беспилотники Supercam и «Тахион», в 2024 году в 10 раз нарастит выпуск БПЛА. На предприятии открыли новый производственный цех и создали 360 новых рабочих мест.

Разрабатывающая беспилотники компания «Хардберри-РусФактор» 26 февраля сообщила о создании самого быстрого в России дрона. Новый аппарат назвали «Ловкий», он развивает скорость до 200 км/час. Дрон может работать 1,5 часа без подзарядки и расходует на 70% меньше энергии, чем обычный квадрокоптер.