Вашингтон, 24 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Используемые российскими военными беспилотники способны быстро обнаруживать и уничтожать лучшее оружие украинских войск. Такое мнение 22 марта высказал военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта», — написал он.

Эксперт отметил, что это особенно актуально в условиях дневного времени и открытой местности.

По словам Экса, Вооружённые силы России применяют в ходе спецоперации тактику «цепочки уничтожения», при которой беспилотные летательные аппараты находят цели в глубоком тылу от линии фронта, по которым затем наносят воздушные или артиллерийские удары.

В последнее время с помощью этой тактики российские военные уничтожили лучшие образцы оружия ВСУ, такие как зенитные ракетные комплексы Patriot или реактивные системы залпового огня HIMARS, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта отставной офицер ВСУ, украинский политик Игорь Лапин заявил, что украинская армия часто не могут перехватить российские ударные беспилотники. Он посетовал на то, что БПЛА типа «Орлан» находятся высоко в небе и имеющиеся у ВСУ средства поражения не способны их достать.

В зоне СВО 21 марта заметили российскую «матку» беспилотников «Пчёлка». Дрон является платформой для подъёма коптеров, который позволяет наносить удары по тылам с помощью повышения дальности действия носимых им беспилотников.

Концерн «Калашников» 15 февраля объявил о наращивании компанией «Ижевские беспилотные системы» дронов Supercam и «Тахион», в 2024 году в 10 раз. Отмечалось, что предприятие открыло для этого новый производственный цех