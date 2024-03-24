Москва, 24 марта, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков заявил 24 марта о подготовке большой выписки пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» пациентов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Дарья Драй ИА Регнум

«Сегодня у нас готовится довольно большая выписка. Это в основном пациенты с отравлением продуктами горения, которые поступали. Они чувствуют себя хорошо и сами уже просятся домой. Поэтому мы не будем препятствовать», — сообщил Петриков.

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У пациентов в крайне тяжёлом и тяжёлом состояниях наметилась положительная динамика, лишь одна пациентка всё ещё остаётся на искусственной вентиляции легких, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». В «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. По данным Минздрава Подмосковья, в результате атаки пострадали 154 человека.

Позднее стало известно, что помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта.

В ФСБ сообщили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться от российских правоохранителей в республике. Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.