Красногорск, 23 марта, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Спасатели извлекли 133 тела из-под завалов на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщил в своём Telegram-канале 23 марта глава Московской области Андрей Воробьёв.

Следственный комитет РФ /РИА Новости

По словам губернатора, предварительно, удалось идентифицировать личности 50 погибших. Далее должны провести опознание родственники. Воробьёв уточнил, что в больницах медики борются за жизни 107 человек.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник», в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, а также вспыхнул пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта в Брянской области, рядом с границей с Украиной, силовики задержали лиц, устроивших теракт. Один из задержанных заявил, что ему пообещали 500 тыс. рублей за участие.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он пообещал оказать помощь семьям погибших и раненых.