Вашингтон, 24 марта, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки не направляла посольству России в Вашингтоне никаких уведомлений о готовящихся терактах в Москве. Об этом 23 марта заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

«Заранее каких-то уведомлений, сообщений мы не получали… мы обратили на это внимание, но… у меня контактов никаких ни с Белым домом, ни с Государственным департаментом по данному вопросу не было», — указал Антонов.

Российский дипломат отметил, что американская администрация не контактировала с посольством и после теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

При этом, как указал Антонов, борьба с терроризмом является главным направлением в комплексе российско-американских отношений, однако на сегодняшний день контакты США и РФ по этому вопросу разрушены.

«Всегда напоминал американцам о том, что наш президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) был первым, кто в 2001 году протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь. И кое-что получалось… и не по нашей вине всё это на сегодняшний день разрушено», — заключил Антонов.

Ранее в Белом доме сообщили, что власти США в марте получили информацию о теракте, который готовился в России. Однако в американской администрации заверили, что в Вашингтоне якобы ничего не знали о подготовке нападения в Красногорске.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл в пятницу вечером, 22 марта. Несколько вооружённых людей ворвались в здание и открыли стрельбу из автоматического оружия. Позднее произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в результате теракта погибли 133 человека. 23 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура.