Москва, 23 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Президенты Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад позвонили президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл», сообщила 23 марта пресс-служба Кремля.

Известия /Эдуард Корниенко

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы лично выразить глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате подлого террористического нападения в «Крокус Сити Холле», — рассказали в Кремле.

В пресс-службе отметили, что Эрдоган заявил о солидарности Турции с Россией в это трудное время. Путин подчеркнул, что Россия ценит поддержку турецкого народа, а также сообщил коллеге, как продвигается расследование теракта. Эрдоган в том числе обратил внимание на необходимость плотнее сотрудничать для борьбы с терроризмом. Российский лидер поддержал это предложение.

Асад в разговоре с Путиным подчеркнул, что сирийский народ разделяет боль и скорбь российского народа от трагедии в Подмосковье. Он осудил террористический акт и пожелал стойкости родным и близким погибших и скорого выздоровления пострадавшим.

Лидеры также обсудили сложную обстановку на Ближнем Востоке и террористические угрозы, с которыми сталкивается Сирия. Они договорились активизировать контакты в области антитеррора и в других сферах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта российскому лидеру позвонил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он предложил Путину любую необходимую помощь. Также по телефону выразили соболезнования президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев.

По последним данным Следственного комитета России на 23 марта, при разборах завалов в «Крокус Сити Холле» обнаружили 133 погибших. Работы по поиску людей продолжаются. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что из найденных жертв теракта установили личности 50 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек по делу о теракте подмосковном ТРЦ, включая всех четверых исполнителей атаки. Последних поймали возле государственной границы в Брянской области, когда они пытались сбежать на Украину.