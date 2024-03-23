Москва, 23 марта, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В московские медицинские учреждения госпитализировали 82 пострадавших в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Их список по состоянию на 09:30 мск 23 марта опубликовали на сайте столичного департамента здравоохранения.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что для родственников пострадавших открыли горячую линию, по которой можно узнать о месте нахождения и состоянии госпитализированных в больницы Москвы пострадавших при теракте.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 марта в МЧС России сообщили, что по состоянию на 09:00 мск в медучреждения направили 107 пострадавших в результате теракта в Подмосковье. По состоянию на 4:00 мск 23 марта в списке было 99 человек.

Ранее 23 марта сообщалось, что жители Москвы с самого утра начали приходить в донорские центры и больницы, чтобы сдать кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокусе». Отмечалось, что у донорских центров образовались очереди.

Несколько вооружённых боевиков в камуфляже вечером 22 марта ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». По информации оперативных служб, их было от двух до пяти человек. В Следственном комитете отметили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова с большим количеством боеприпасов.

По последней информации, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. По данным Telegram-канала «112», трое из них — дети. Последнее подтвердили в минздраве Подмосковья.