Москва, 23 марта, 2024, 05:12 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ обнародовало список из 99 граждан из Москвы и Московской области, пострадавших в результате теракта в «Крокусе». Уточняется, что данные приведены по состоянию на 4:00 мск 23 марта.

Михаил Терещенко/ТАСС

Террористы, совершившие вооружённое нападение в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов, информировал ранее Следственный комитет России.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» произошёл вечером 22 марта, когда на концерт пришли поклонники группы «Пикник». По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. В зале раздался взрыв и начался пожар.

Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек.