Москва, 23 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Москвичи с самого утра 23 марта начали приходить в донорские центры и больницы, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

Кадр из видео

У Царицынского донорского центра образовалась очередь из желающих оказать помощь раненым. С просьбой к жителям Москвы и Подмосковья сдать кровь для пострадавших при атаке на концертный зал обратился председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«После сегодняшней трагедии в «Крокусе» многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей», ― написал он в Telegram-канале.

Принимать кровь будут в Центре крови ФМБА России с 08:30 (мск) 23 марта, а также в донорских центрах на Беговой и Шаболовской, донорском центре Царицыно. Также пополнить банк крови для обеспечения пациентов, нуждающихся в переливании, можно в донорских центрах в Подольске, Орехово-Зуеве, Щёлково, Воскресенске.

Донорам необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС. Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет.

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Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых боевиков вечером 22 марта ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом российской группы «Пикник». По данным оперативных служб, количество нападавших было от двух до пяти человек. В Следственном комитете уточнили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество боеприпасов.

Террористы открыли огонь из автоматов по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

Предварительно установлено, что в результате теракта погибли более 60 человек. ГУ МЧС России обнародовало список по состоянию на 4:00 мск 23 марта из 99 граждан из Москвы и Московской области, пострадавших в результате теракта в «Крокусе».

По данным Минздрава, после теракта госпитализировали 115 человек, в том числе пятерых детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. 60 пострадавших в результате теракта находятся в тяжёлом состоянии.

В министерстве здравоохранения Подмосковья заявили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 145 человек.

По последним данным, количество погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек. Как сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник, трое погибших — дети. Эту информацию подтвердили в минздраве Московской области.

По данным Telegram-канал «112», число пострадавших возросло до 183 человек, из них восемь детей.