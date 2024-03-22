Москва, 23 марта, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

URA.RU/ТАСС

«В связи с событиями в «Крокус Сити Холле» для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03», — сказано в сообщении в Telegram-канале департамента.

По указанному номеру родственники пострадавших в теракте могут узнать о месте нахождения и состоянии своих близких, госпитализированных в московские больницы.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». О случившемся в первые же минуты было доложено президенту Владимиру Путину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации, рассказала в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова.

В здании «Крокус Сити Холла» прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 1:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.