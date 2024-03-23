Красногорск, 23 марта, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» превысило 60 человек, сообщил 23 марта Следственный комитет.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Число жертв теракта может увеличиться, отметила пресс-служба ведомства.

«Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», — сказано в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.

Следователи изымают вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, проводят необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические и дактилоскопические, а также изымают и изучают записи с камер видеонаблюдения, отметило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум ранее, вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали 100. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

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Президент России Владимир Путин в ночь на 23 марта принял доклады руководителей ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии о ходе расследования теракта. Глава государства также провёл разговор с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым. Они доложили о помощи пострадавшим в теракте. Глава МЧС Александр Куренков в свою очередь доложил президенту о мерах для спасения пострадавших.

Шестьдесят взрослых, пострадавших в результате теракта, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил ранее Мурашко. После теракта были госпитализированы 115 человек, в том числе пятеро детей, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью, отметил министр. Практически все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта в «Крокус Сите Холле», проведены, тяжелые пациенты переведены в реанимации, рассказала в свою очередь Голикова. Для родственников пострадавших открыта горячая линия.

В здании «Крокус Сити Холла» во время теракта прогремел взрыв, начался пожар. Областное управление МЧС сообщило, что пожару присвоили повышенный ранг сложности. Площадь пожара составила до 3 тыс. квадратных метров, началось частичное обрушение кровли. МЧС заявило о наращивании группировки, задействованной на тушении пожара. Около 01:00 мск 23 марта министерство сообщило о локализации пожара.