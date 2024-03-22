Донецк, 22 марта, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Украина в результате нанесённых по её энергообъектам ударов лишилась мощностей для снабжения ВСУ и военно-промышленного комплекса, заявил 22 марта советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Генеральная прокуратура Украины

«Как правило, уничтожение объектов энергоинфраструктуры противника производится для того, чтобы можно было сократить количество электроэнергии, которую враг может использовать для производства, ремонта военной техники или расквартирования подразделений», — сообщил Кимаковский агентству «РИА Новости».

Он уточнил, что используемые для обеспечения гражданского населения Украины энергообъекты российские военные не обстреливают. Они наносят удары по энергетическим объектам на Украине, учитывая потребности населения и возможности подключения к резервным электросетям. Удары наносят по мощностям, которые могут использовать дополнительно для производства или ремонта военной техники или для содержания воинских частей.

По словам Кимаковского, 22 марта российские военные нанесли точечные удары по энергогенерации и электроподстанциям Украины, использующимся для поддержки инфраструктуры ВСУ или оборонных предприятий. Для гражданского населения от этих ударов не будет серьёзных проблем.

Он добавил, что власти Украины могут перераспределить электроэнергию в пользу ВСУ и военных заводов. Это неудивительно, поскольку в последние годы киевский режим делает всё, чтобы население страны бедствовало, резюмировал Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 22 марта проинформировало о нанесении массированного удара по украинским военным и энергетическим объектам Украины, а также по железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников. При этом российские войска использовали дроны, а также высокоточное оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.

Ведомство сообщило, что удары разрушили и повредили аэродромы ВСУ, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров. Также пострадали базы материально-технического обеспечения украинской армии, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, центры принятия решений.

Удары нарушили функционирование оборонных предприятий Украины, отметили в ведомстве.