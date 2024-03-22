Москва, 22 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Массированный высокоточный удар российских военных дезорганизовал работу предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости

По его данным, 22 марта российские войска произвели массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.

«В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — рассказал генерал.

Ударом российской армии также удалось уничтожить иностранную военную технику и средства поражения, поставленные Киеву странами НАТО, а также нарушить переброски к переднему краю резервов ВСУ и нанести удары по подразделениям вооружённых сил и наёмников.

«Все цели массированного удара достигнуты», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта Конашенков рассказал, что за неделю армия России нанесла 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре на контролируемой Киевом территории в ответ на обстрелы территорий России со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. По его данным, для этого использовали в том числе и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее в этот же день координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС России нанесли ракетный удар по стратегическому предприятию украинского военно-промышленного комплекса, заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На предприятии производили дроны для нужд украинских войск.

В ночь на 22 марта на всей контролируемой Киевом территории объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Харьковской области, а также в Днепропетровске, Полтаве и Кривом Роге.