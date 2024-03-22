Москва, 22 марта, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Большую часть попыток вторжения украинских диверсионно-разведывательных групп купировали ещё до их приближения к государственной границе России. Об этом 22 марта рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Андрей Рубцов/ТАСС

«Вы же слышали заявления Министерства обороны. Все эти попытки вторжения диверсионных групп, подавляющее большинство из них было купировано ещё на траектории приближения к нашей государственной границе», — сказал он.

Он подчеркнул, говоря о приграничных с контролируемыми Киевом территориями регионах, что у России в них нет оккупированной ВСУ территории.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки потеряли на белгородском направлении до 30 бойцов. Он подчеркнул, что армия России продолжает мероприятия по недопущению проникновения ВСУ и их уничтожению в приграничных районах.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что российская армия нанесла удары по пункту временной дислокации ДРГ ВСУ в приграничном районе Белгородской области. По нему нанесла упреждающие удары авиации и артиллерии группировка войск «Запад».

Конашенков 20 марта заявил, что ВС России полностью зачистили от остатков украинской армии населённый пункт Козинка. По его данным, ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 650 бойцов, а также две боевые бронированные машины и две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.