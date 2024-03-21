Белгород, 21 марта, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе Белгородской области, сообщили 21 марта в Министерстве обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля поражения пунктов ДРГ украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск «Запад». На кадрах виден мощный взрыв, который разрушил место дислокации группы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875701" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Объективный контроль уничтожения украинских ДРГ на белгородском направлении

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 марта российские силы ПВО сбили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire, которыми ВСУ пытались атаковать российские объекты. Сутками ранее средства ПВО уничтожили в регионе 13 снарядов Vampire.

Минобороны 16 марта сообщило, что украинские ДРГ в очередной раз пытались проникнуть на территорию России из Сумской области в Белгородскую и Курскую. В частности, они пытались зайти со стороны села Поповка в направлении Сподарюшино и Козинки в Грайворонском районе. Российские военные пресекли эту попытку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что ВСУ потеряли три с половиной тысячи военных, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях.