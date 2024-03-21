Москва, 21 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за последние сутки потеряли на белгородском направлении до 30 военных. Об этом 21 марта на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«На белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины», — доложил военный.

Есть потери украинской армии и в технике. Российские подразделения уничтожили три пикапа и боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Подразделения Вооружённых сил России нанесли удары по местам сосредоточения формирований иностранных наёмников, а также 105-й бригады теробороны, находящихся в районах Великой Писаревки, Ямного, Лукашевки и Александровки в Сумской области, добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 21 марта нанесли удар по пункту временной дислокации украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничном районе Белгородской области. Минобороны опубликовало кадры объективного контроля поражения пунктов ДРГ украинских формирований в ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск «Запад». На кадрах виден мощный взрыв, который разрушил место дислокации группы.

Утром 21 марта российские силы ПВО сбили над Белгородской областью десять снарядов РСЗО Vampire, которыми ВСУ пытались атаковать российские объекты. Сутками ранее средства ПВО уничтожили в регионе 13 снарядов Vampire.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 20 марта заявил, что ВСУ потеряли 3,5 тысячи военных за восемь дней, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях.