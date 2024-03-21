Москва, 21 марта, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Традиционные ценности для России — вопрос жизни и смерти, заявил 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о стимулировании рождаемости в России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нужно в хорошем смысле этого слова пропагандировать семью, пропагандировать рождение детей, пропагандировать многодетные семьи», — заявил представитель Кремля в интервью aif.ru.

Он подчеркнул, что это должно стать модным.

По словам Пескова, за Уралом проживает всего семь миллионов человек. В этой связи он заявил, что нужно повышать мобильность, жить в разных городах на протяжении своей жизни. По всем этим направлениям сейчас ведется планомерная и эффективная работа, и это очень здорово, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин призвал наращивать работу по поддержке семьи, материнства и детства. Как отмечал глава государства, на рынке труда в России не хватает 2,5 млн человек. Он назвал очевидным, что для решения этой проблемы нужно добиваться повышения рождаемости.

В этой связи в послании Федеральному собранию Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Президент добавил, что Россия будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей.

Российский лидер в январе подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи — семьи с тремя и более детьми.

В марте президент назвал депопуляцию одним из главных вызовов, стоящих перед Россией.

В России 2024 год стал Годом семьи. Президент неоднократно отмечал, что поддержка семей является одной из приоритетных задач государства.