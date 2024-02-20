Москва, 20 февраля, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Повышение рождаемости и решение демографических проблем — это самый лучший способ для преодоления дефицита на рынке труда, поэтому государство будет наращивать поддержку семьи, материнства и детства, заявил 20 февраля президент России Владимир Путин на сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

Иван Шилов ИА REGNUM

«По этому пути, по этой дороге мы тоже, безусловно, идём, и будем наращивать здесь деятельность государства по поддержке семьи, детства, материнства», — сказал он.

Путин отметил, что на рынке труда в России не хватает 2,5 млн человек. Он назвал очевидным, что для решения этой проблемы нужно добиваться повышения рождаемости.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Многодетной признаётся семья, в которой трое детей или больше. Меры поддержки будут сохраняться до достижения старшим ребёнком 18 лет или 23 лет — если он очно обучается в учебном заведении.

15 февраля российский лидер сообщил, что программу господдержки семей продолжат совершенствовать. Путин к ежегодному посланию к Федеральному собранию сформулирует ещё ряд инициатив по этому вопросу. Обращение состоится 29 февраля.