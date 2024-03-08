Москва, 8 марта, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Депопуляция стала одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, и президент РФ Владимир Путин раскрыл это в поздравлении женщин с 8 Марта, заявил в комментарии URA.RU директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве страны Дмитрий Журавлёв.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Он прокомментировал слова главы государства, назвавшего способность рожать детей величайшим даром для женщин. Президент также отметил важную роль семьи в продолжении рода и всей страны.

«Если народ вымрет, то не будет ни страны, ни государства, поэтому депопуляция — это одна из самых страшных проблем. У нас демографическая проблема окончательно не разрешена, несмотря на все усилия», — сказал Журавлёв.

Политолог отметил, что в стране выросло число семей, где трое и более детей, но это не стало массовым явлением. Он подчеркнул, что даже два ребёнка в семье не позволяет сохранить численность населения.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России. Он заявил, что этого нужно добиться в ближайшие шесть лет. Президент отметил, что государство будет принимать меры поддержки семей. Большая семья должна стать нормой и ориентиром в России, добавил он.

20 февраля глава государства отметил, что повышение рождаемости — наилучший способ преодолеть дефицит на рынке труда. Путин заявил, что государство будет наращивать поддержку семьи, детства, материнства.