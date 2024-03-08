Путин раскрыл вызов, стоящий перед Россией
Политолог Журавлёв: Путин 8 марта раскрыл вызов, который стоит перед Россией
Москва, 8 марта, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Депопуляция стала одним из главных вызовов, который стоит перед Россией, и президент РФ Владимир Путин раскрыл это в поздравлении женщин с 8 Марта, заявил в комментарии URA.RU директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве страны Дмитрий Журавлёв.
Он прокомментировал слова главы государства, назвавшего способность рожать детей величайшим даром для женщин. Президент также отметил важную роль семьи в продолжении рода и всей страны.
«Если народ вымрет, то не будет ни страны, ни государства, поэтому депопуляция — это одна из самых страшных проблем. У нас демографическая проблема окончательно не разрешена, несмотря на все усилия», — сказал Журавлёв.
Политолог отметил, что в стране выросло число семей, где трое и более детей, но это не стало массовым явлением. Он подчеркнул, что даже два ребёнка в семье не позволяет сохранить численность населения.
Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России. Он заявил, что этого нужно добиться в ближайшие шесть лет. Президент отметил, что государство будет принимать меры поддержки семей. Большая семья должна стать нормой и ориентиром в России, добавил он.
20 февраля глава государства отметил, что повышение рождаемости — наилучший способ преодолеть дефицит на рынке труда. Путин заявил, что государство будет наращивать поддержку семьи, детства, материнства.