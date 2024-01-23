Москва, 23 января, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Документ 23 января опубликовали на официальном интернет-портале.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Установить, что многодетной семьёй в Российской Федерации является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в документе.

Предоставление таким семьям мер соцподдержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в учебном заведении.

Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечить ведение банка данных таких семей с целью их учёта.

До этого в России не было единого подхода для определения статуса многодетной семьи, и он не был закреплён законодательно. Регионы имели право самостоятельно определять критерии такого статуса.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным. Президент подчеркнул, что государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.

В июле 2023 года президент заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье. Он подчеркнул, нет ничего лучшего, чем семья, где растёт много детей.

В начале июня 2023 года Путин назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что многодетные семьи являются безусловным олицетворением ценностей России.