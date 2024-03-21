Киев, 21 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум назвал «единственным логичным тезисом» слова премьера Украины Дениса Шмыгаля о невозможности решить украинский конфликт военным путём.

Eugen Kotenko/Global Look Press Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

При этом слова украинского премьер-министра о планах по «мирному саммиту» без участия России аналитик счёл попыткой оттянуть неизбежное поражение Киева.

21 марта было опубликовано интервью Шмыгаля испанской газете El País. В нём украинский премьер признал, что завершить конфликт военным путём невозможно, поскольку Россия — ядерная держава. При этом вновь повторил тезисы о некой «формуле мира» главы киевского редима Владимира Зеленского и о том, что на «мирном форуме» в Швейцарии украинская сторона попытается создать коалицию для «оказания давления на Россию». В то же время Шмыгаль заверил, что несмотря на усталость многих представителей коллективного Запада от конфликта, Киев якобы не получал прямых призывов от «союзников» к переговорам с Москвой.

По мнению Литовкина, из всего сказанного единственный логичный тезис — это упоминание о невозможности военного решения конфликта и слова о ядерном потенциале РФ. Остальные заявления не имеют логической привязки ни к состоянию дел украинского режима на фронте, ни к внешнеполитическим реалиям.

Эксперт напомнил, что украинская сторона, с одной стороны, законодательно запретила сама себе вести переговоры с Россией. С другой стороны, киевскому режиму бессмысленно говорить о внешних союзниках, поскольку с чисто юридической точки зрения у Украины нет союзников, связанных обязательствами по оказанию военной помощи. Ни со стороны США, ни со стороны стран НАТО. А громкие заявления отдельных европейских лидеров — слишком слабый аргумент в пользу готовности Запада вести полномасштабную войну с Россией за Украину.

«Какие же они союзники? Ни с кем из них у Киева нет договора о том, что они готовы воевать за Украину. Союзники — это те, кто воюет, может выставить свои войска официально, а не подпольно, в лице наёмников, советников. И потом, речь о «формуле Зеленского» — это смешно. Переговоры в Швейцарии без России. Даже Китай сказал, что без России не будет никаких переговоров. Да и зачем? Украина — колониальное государство, вести переговоры там не с кем. Даже если завтра Зеленский отменит свой указ и скажет, что он готов к переговорам с Россией, смысла нет. То есть заявление Шмыгаля — это попытка сохранить «хорошую мину» при отсутствии внятной игры. Просто попытка оттянуть поражение», — прокомментировал эксперт.

России, в свою очередь, нет никакого смысла останавливать боевые действия, уверен Литовкин. В нынешней ситуации такие паузы будут идти лишь на пользу противнику, так что российской армии следует продвигаться вперёд. И если украинский режим объявит некую паузу, то она будет касаться украинских формирований, а никак не войск России, которые движутся к намеченным целям. И только так можно добиться от Запада и подчинённого ему киевского режима конструктивной позиции.

«У нас были два «Минских» соглашения. Ни одно Украина не выполнила, и Запад не требовал от неё выполнения. Это были просто уловки для того, чтобы киевский режим собрался с силами. Поэтому никакого доверия им нет, как нет и доверия Соединённым Штатам и Западной Европе. Может быть только одно решение проблемы — украинская территория должна быть занята российскими войсками. Это единственная гарантия того, что Украина будет нейтральным государством, которое не вступит в НАТО и не будет сосредотачивать силы против России», — резюмировал эксперт.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс отметил, что киевскому режиму следует как можно скорее начать переговоры с Москвой, поскольку прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом он подчеркнул, что переговоры должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения с Россией четырёх регионов в 2022 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил 12 марта, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров как де-факто, так и де-юре.