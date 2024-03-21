Киев, 21 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Киевские власти считают, что завершить конфликт на Украине военным путём невозможно, так как Россия является ядерной страной. Об этом 21 марта заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью испанской газете El País.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, пока Киев не получал прямых просьб от союзников о начале переговоров с Россией. Шмыгаль добавил, что украинская сторона продвигает формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского.

Киев намерен провести якобы мирный форум на эту тему в Швейцарии, где хочет создать глобальную коалицию для «оказания давления на Россию», продолжил премьер.

«Завершить [украинский конфликт] военным путём невозможно просто потому, что Россия — ядерная страна», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в последнее время слышно много голосов, говорящих об усталости от конфликта на Украине среди жителей и лидеров стран Европы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс написал, что Киеву стоит как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций. Эксперт отметил, что ВСУ не способны захватить освобождённые Россией территории, что продемонстрировал провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года.

Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта отметил, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров. По его словам, украинская сторона последовательно реализует эту позицию как де-факто, так и де-юре.