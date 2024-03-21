Киев заявил о невозможности завершить конфликт на Украине военным путём
Премьер Шмыгаль: завершить конфликт на Украине военным путём невозможно
Киев, 21 марта, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Киевские власти считают, что завершить конфликт на Украине военным путём невозможно, так как Россия является ядерной страной. Об этом 21 марта заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в интервью испанской газете El País.
По его словам, пока Киев не получал прямых просьб от союзников о начале переговоров с Россией. Шмыгаль добавил, что украинская сторона продвигает формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского.
Киев намерен провести якобы мирный форум на эту тему в Швейцарии, где хочет создать глобальную коалицию для «оказания давления на Россию», продолжил премьер.
«Завершить [украинский конфликт] военным путём невозможно просто потому, что Россия — ядерная страна», — сказал Шмыгаль.
По его словам, в последнее время слышно много голосов, говорящих об усталости от конфликта на Украине среди жителей и лидеров стран Европы.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс написал, что Киеву стоит как можно скорее начать переговоры с Москвой, так как прекращение помощи от США приведёт к ухудшению его переговорных позиций. Эксперт отметил, что ВСУ не способны захватить освобождённые Россией территории, что продемонстрировал провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года.
Президент России Владимир Путин 13 марта в очередной раз заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине. При этом глава государства подчеркнул, что они должны основываться на сложившихся реалиях, включая признание воссоединения четырёх регионов с Россией в 2022 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта отметил, что Киев последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров. По его словам, украинская сторона последовательно реализует эту позицию как де-факто, так и де-юре.