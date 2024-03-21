Вашингтон, 21 марта, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Украине необходимо вступить в переговоры с Россией как можно скорее, поскольку прекращение помощи со стороны Соединённых Штатов Америки приведёт к ухудшению её переговорных позиций. Об этом заявил обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

«Конфликт долгое время находится в тупике… Тупиковая ситуация превратилась в ненасытного потребителя ресурсов, сопровождающегося самыми жестокими боевыми действиями на европейском континенте со времён окончания Второй мировой войны. Количество человеческих жертв трудно переоценить», — говорится в материале.

По мнению Харрисона Касса, властям Украины необходимо как можно быстрее вступить в переговоры с Россией, поскольку существует вероятность сокращения военной помощи со стороны западных союзников, что по итогу может ухудшить переговорные позиции Киева.

В то же время обозреватель отметил, что Украина не способна вернуть утраченные в ходе конфликта территории, что показало провальное контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Также Касс выразил уверенность в том, что конфликт рано или поздно закончится мирными переговорами.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву в очередной раз подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к переговорам, однако они должны быть основаны на сложившихся реалиях, в том числе при условии признания новых территориальных реалий — вхождения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Украинская же сторона последовательно отрицает возможность проведения каких-либо переговоров. Кроме того, осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой.