Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 10:33 — ИА Регнум. До горняков, оказавшихся под завалами на шахте «Пионер» в Зейском округе в Приамурье, пробурили к настоящему моменту более 70 метров, сообщил 21 марта Telegram-канал правительства региона.

Кадр из видео

«Продолжается бурение первой разведочной скважины на руднике «Пионер». Пробурен уже 71 метр», — сообщили в правительстве.

В ближайшее время на место ЧП доставят оборудование подземного бурения для более быстрого прохождения рудника. Это позволит определить местонахождение горняков. Из Кузбасса в скором времени доставят на шахту станок высокоточного бурения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875691" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, на шахте «Пионер» 18 марта во время работы обрушилась горная порода, находившиеся в шахте на глубине 120 метров люди оказались заблокированы. К ним направили спасателей разреза, но добраться до горняков не удалось. К спасательным работам подключилось МЧС, в работах участвуют специалисты из соседних регионов Дальнего Востока.

Связь с горняками установить не удалось. Спасатели, по рекомендации специалистов из Кузбасса, приняли решение бурить скважину. В шахту доставили 20 марта специальную установку и начали процесс. К предполагаемому месту нахождения шахтёров решили пробурить две скважины.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о том, что произошло на руднике. Глава государства поручил принять меры по спасению шахтёров.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).

В МЧС 21 марта сообщили, что спасательные работы идут круглосуточно. Из шахты вывезли ещё 160 кубических метров грунта. Специалисты готовят пространство для возведения бетонных водоупорных перемычек.