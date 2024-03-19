Благовещенск, 19 марта, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Заблокированные в результате обвала в подземном руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Амурской области шахтёры находятся на глубине 120 метров. Об этом 19 марта рассказали в оперативных службах.

Кадр из видео

«В ходе поисково-спасательной операции установлено, что заблокированные горняки находятся на глубине 120 метров», — процитировало слова представителя оперативных служб ТАСС.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта стало известно об обрушении породы в шахте горно-гидрометаллургического комбината «Пионер». Согласно предварительной информации, находившиеся на тот момент под землёй горняки остались живы, в шахту поступает воздух, однако с ними нет связи.

В областной прокуратуре уточнили, что в результате под завалами оказались, по предварительным данным, 15 человек. На место инцидента выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев.

На территории Амурской области 19 марта после обрушения на руднике «Пионер» ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. Ситуацию с обвалом на шахте на личный контроль взял глава региона Василий Орлов.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ») после обрушения порода в шахте горно-гидрометаллургического комбината «Пионер».