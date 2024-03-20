Зейский район, Амурская область, 20 марта, 2024, 16:51 — ИА Регнум. К предполагаемому месту нахождения горняков на шахте «Пионер» в Амурской области пробурят две скважины, сообщил 20 марта Telegram-канал правительства региона.

Пресс-служба Следственного комитета РФ/ТАСС

«В заваленную шахту на руднике «Пионер» пробурят две разведывательные скважины», — сообщили в правительстве.

Первую скважину пробурят непосредственно к предполагаемому месту нахождения горняков. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты, расположенным ближе. В скважины опустят специальные камеры, доставленные на шахту из Новокузнецка вместе с остальным оборудованием.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЧС на шахте «Пионер»

Решение о бурении двух скважин приняли 20 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл губернатор Василий Орлов. Бурение первой скважины уже начали, кроме того, продолжаются спасательные работы по расчистке завала.

Ночью начнётся возведение бетонной перемычки для защиты от воды и повторного обвала, сообщили в правительстве региона.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта на шахте «Пионер» в Зейском округе обрушилась горная порода во время смены. В шахте оказались заблокированы 13 человек на глубине 120 метров. Им на помощь по вентиляционному уклону направили группу спасателей разреза. Затем прибыли горноспасатели МЧС России, из Хабаровского края доставили специальное оборудование. Затем на помощь прибыли спасатели из Приморья.

Президент Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков.

Сегодня, 20 марта, Орлов сообщил об отсутствии связи с шахтёрами. На месте обвала горной породы решили бурить скважину — по рекомендации специалистов из Кузбасса. Из Благовещенска на место ЧП доставили буровую установку. Бурение планируется на глубину 265 метров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ).