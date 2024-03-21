Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Скважину глубиной 53 метра пробурили специалисты в ходе операции по спасению горняков на месте обвала на руднике «Пионер» в Амурской области. Об этом 21 марта сообщается в Telegram-канале МЧС России.

DariuszSankowski Шахта

Уточняется, что спасательные работы на руднике ведутся круглосуточно. Специалисты вывезли ещё 160 куб. метров грунта, подготавливают пространство для возведения бетонных водоупорных перемычек. С поверхности идёт бурение двух разведочных скважин. Одна из них ведёт к предполагаемому месту расположения горняков для установления связи с ними. Вторая скважина поможет точнее оценить обстановку внутри шахты. В скважины опустят специальные камеры, доставленные на шахту из Новокузнецка вместе с остальным оборудованием.

В зоне ЧС работают подвижной пункт управления и оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области. Утром 21 марта замглавы МЧС России Анатолий Супруновский провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На заседании утверждён план дальнейших действий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что решение о бурении двух скважин приняли 20 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл губернатор Амурской области Василий Орлов.

На золотодобывающей шахте «Пионер» в Зейском округе 18 марта обрушилась горная порода во время смены. В шахте остались заблокированными 13 человек на глубине 120 метров. Им на помощь по вентиляционному уклону направили группу спасателей разреза. Затем прибыли горноспасатели МЧС России и спасатели из Приморья, из Хабаровского края доставили специальное оборудование. Спасательные работы осложняются поступлением воды.

Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять все возможные меры по спасению горняков.

В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил и средств. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ.