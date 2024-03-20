Зейский район, Амурская область, 20 марта, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Скважину планируют пробурить спасатели на месте обвала породы на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались 13 горняков. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Василий Орлов в своем Telegram-канале.

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«Связь с горняками в шахте по-прежнему отсутствует. Приняли решение к ним бурить скважину по рекомендации специалистов из Кузбасса. Даже если проход не выведет на людей, в него можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку и проложить линии связи», — уточнил Орлов.

Спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов, откачали около 500 кубометров воды и пульпы. По словам губернатора региона, в Новокузнецке подготовлены к отправке три мощных насоса для лучшей откачки воды. Горняки находятся в шахте на глубине около 120 метров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на месте обвала горных пород на руднике «Пионер» работают около 200 спасателей. На территории Амурской области в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации. Орлов взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, что спасательные работы начались в первые минуты после происшествия.

Президент России Владимир Путинутром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обвала породы оказались заблокированы шахтёры, и поручил принять меры по их спасению. Главе России представили доклады губернатор Амурской области Василий Орлов, а также глава МЧС Александр Куренков.

Обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске произошло 18 марта. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. На руднике идут спасательные работы, которые осложняются поступлением воды.