Москва, 19 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утром 19 марта получил доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обвала породы оказались заблокированы шахтёры, и поручил принять меры по их спасению, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он сообщил, что главе государства представили доклады губернатор Амурской области Василий Орлов, а также глава МЧС Александр Куренков.

«Президент дал указания принять все необходимые меры, все возможные меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы там, и также для оказания всей необходимой экстренной помощи», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, обрушение породы в шахте «Пионер» на золотодобывающем прииске произошло 18 марта. По информации прокуратуры Амурской области, под завалом, по предварительным данным, оказались 15 человек. Ведомство организовало проверку исполнения на предприятии требований по охране труда и промышленной безопасности.

Как сообщили в оперативных службах, спасатели установили, что шахтёры находятся на глубине 120 м. Идут работы по вызволению горняков. На место происшествия направили 25 горноспасателей и четыре единицы техники.

На территории Амурской области в связи с происшествием ввели режим чрезвычайной ситуации. Орлов взял ситуацию под личный контроль. Он заявил, что спасательные работы начались в первые минуты после происшествия.