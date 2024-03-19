Зейский район, Амурская область, 19 марта, 2024, 09:49 — ИА Регнум. В Амурской области возбудили уголовное дело по факту обрушения породы в шахте горно-гидрометаллургического комбината «Пионер», сообщили 19 марта в пресс-службе СК РФ.

Serguei Fomine/Global Look Press

Обрушение породы произошло 18 марта в Зейском муниципальном округе на подземном руднике. В шахте оказались заблокированы работники подрядной организации.

«По данному факту следственными органами СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)», — сообщили в ведомстве.

Следственная группа проводит осмотр места ЧП. Идёт допрос свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности сотрудников предприятия. В рамках уголовного дела на предприятии изъяли необходимую документацию.

Проведение следственных действий осуществляется с учётом выполнения спасателями задач по обнаружению и поднятию пострадавших на поверхность.

Как сообщало ИА Регнум, под завалами на руднике в Зейском районе оказались 15 человек.

МЧС 19 марта сообщило о введении режима ЧС в Амурской области. На место ЧП прибыли 25 горноспасателей. Для оказания помощи к месту обрушения направили вертолёт Ми-8 МЧС РФ.