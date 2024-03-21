В США сообщили, что Байден запретил флаги ЛГБТ* в американских посольствах
Bloomberg: Белый дом согласился запретить ЛГБТ-флаги в посольствах США
Вашингтон, 21 марта, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Белый дом в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств США согласился запретить вывешивание флагов ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) над американскими посольствами. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Такого решения добивался спикер палаты представителей Конресса США Майк Джонсон. Вместе с тем запрет не распространяется использование указанных флагов сотрудниками дипломатических миссий в личных целях.
Белый дом в свою очередь добился запрета знамени Конфедерации и флага «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой вновь»), который используется сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года стало известно, что в американском штате Калифорния началось расследование в отношении учителя школы Кристин Питцен, которая призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ.
В октябре издание The Hill написало о том, что житель американского штата Флорида подал в суд на руководство школы, в которой учится его сын. Мужчину возмутило, что в комнате, где велось обучение, вывешивали ЛГБТ-флаг.
30 ноября 2023 года Верховный суд России признал деятельность движения ЛГБТ экстремистской и запретил её на территории РФ. Соответствующее решение приняли после запроса Минюста, который выявил в деятельности движения различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
2 марта ведомство внесло ЛГБТ и его структурные подразделения в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций.