* — экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Вашингтон, 21 марта, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Белый дом в ходе дискуссий по финансированию части федеральных ведомств США согласился запретить вывешивание флагов ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) над американскими посольствами. Об этом 20 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Такого решения добивался спикер палаты представителей Конресса США Майк Джонсон. Вместе с тем запрет не распространяется использование указанных флагов сотрудниками дипломатических миссий в личных целях.

Белый дом в свою очередь добился запрета знамени Конфедерации и флага «Make America Great Again» («Сделаем Америку великой вновь»), который используется сторонниками экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2021 года стало известно, что в американском штате Калифорния началось расследование в отношении учителя школы Кристин Питцен, которая призывала учеников присягнуть на верность флагу ЛГБТ.

В октябре издание The Hill написало о том, что житель американского штата Флорида подал в суд на руководство школы, в которой учится его сын. Мужчину возмутило, что в комнате, где велось обучение, вывешивали ЛГБТ-флаг.

30 ноября 2023 года Верховный суд России признал деятельность движения ЛГБТ экстремистской и запретил её на территории РФ. Соответствующее решение приняли после запроса Минюста, который выявил в деятельности движения различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

2 марта ведомство внесло ЛГБТ и его структурные подразделения в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций.