Москва, 30 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Верховный суд признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в РФ.

Мария Девахина/РИА Новости

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», — следует из решения ВС, принятого 30 ноября.

В заседании принимал участие только представитель Минюста, который и обратился в суд с иском, со стороны ответчика в суде никого не было. Заседание прошло в закрытом режиме, длилось более четырех часов, так как материалы дела насчитывают порядка 20 томов.

Как сообщали ранее в министерстве, требование о запрете организации связано с тем, что в деятельности ЛГБТ-движения на территории России неоднократно выявляли различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.