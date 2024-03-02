* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 2 марта, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло в перечень ликвидированных и запрещённых в России экстремистских организаций движение ЛГБТ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его структурные подразделения.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующая информация была опубликована на сайте Минюста. Движение было включено в перечень в соответствие с решением Верховного суда России.

«Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения (решение Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2023)», — сказано в обновлённой версии списка.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд 30 ноября признал экстремистской деятельность международного движения ЛГБТ и запретил её на территории страны на основании обращения Минюста. Министерство направило обращение в связи с тем, что неоднократно выявляло в деятельности этого движения признаки экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Закон о борьбе с пропагандой идей ЛГБТ не угрожает классической литературе в России, заявил в феврале 2024 года глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Так он прокомментировал заявления пресс-службы маркетплейса «Мегамаркет» об исключении из продажи книг, в том числе произведений классиков, входящих в некий «чёрный список» из 250 наименований, разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли.

ЛГБТ-движения, созданные в России, координируются и финансируются из недружественных стран, отметил ранее в беседе с ИА Регнум Алексей Михальчик, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Михальчик и партнёры». Участие и организационные действия, связанные с управлением и финансированием таких организаций, теперь будут фактически образовывать состав уголовно наказуемого деяния, заявил эксперт.