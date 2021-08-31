Вашингтон, 31 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Школьная преподавательница Кристин Питцен попала под следствие после того, как призвала учеников одной из школ в Калифорнии присягнуть на верность флагу ЛГБТ. Об этом 31 августа сообщает BBC.

fsHH ЛГБТ

Об инциденте стало известно после того, как она выложила в TikTok видео, на котором она шутит, что ученик присягнул на верность флагу ЛГБТ — вместо американского флага.

Позже видео было удалено.

Питцен отметила, что во время пандемии COVID-19 она сняла американский флаг в своем классе, «потому что ей было не по себе».

Позже женщина столкнулась с негативной реакцией, в основном в социальных сетях. Причем людей разозлил именно ее тон в отношении американского флага. Один из пользователей Twitter сказал: «Ничего не имею против флага ЛГБТ, но несколько дней назад мы потеряли 13 мужчин и женщин за этот флаг (в Афганистане)… уважайте его!».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа не менее 13 военнослужащих США погибли в результате взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула.