Таллахасси, США, 28 октября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Один из жителей американского штата Флорида подал в суд на руководство школы, в которой учится его сын, за вывешивание флага ЛГБТ в комнате, где занимаются семиклассники, сообщает The Hill.

(сс) Annamaria Vidović Флаг ЛГБТ

Таким образом, отмечает Франсиско Делиу, руководство школы нарушило Закон о правах родителей.

В своем исковом заявлении он указал, что учитель информатики его 12-летнего сына Рэйчел Раос пыталась «индоктринировать» своих учеников в средней школе Эмеральд-Коув, демонстрируя флаги ЛГБТК и пропагандируя «гомосексуальный образ жизни».

«На мой взгляд, это неправильно, потому что я посылаю своего ребенка в эту школу не для того, чтобы обучать его гомосексуализму, — сказал Делиу в интервью WPTV, дочерней компании NBC, в Уэст-Палм-Бич на этой неделе. — Я думал, мы отправляем детей в школу, чтобы они учились чтению, письму и арифметике».