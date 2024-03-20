Нью-Дели, 20 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди по телефону поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием, а после созвонился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Kremlin.ru

Моди сообщил 20 марта в соцсети X (бывшая Twitter), что поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. Как уточнил премьер, в беседе стороны договорились вместе работать над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства.

После этого, индийский премьер сообщил о «хорошей беседе» с главой киевского режима. В социальной сети Х, Моди написал, что стороны обсудили укрепление индийско-украинских отношений. При этом премьер пообещал продолжить оказывать Киеву гуманитарную помощь.

В Кремле 20 марта сообщили, что премьер Индии Нарендра Моди во время телефонного звонка поздравил Путина с победой на выборах президента России. Между лидерами двух стран состоялся обстоятельная беседа. Премьер-министр поздравил Путина с уверенной победой и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу. В телефонной беседе стороны также обменялись мнениями по международной повестке, включая ситуацию на Украине.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 19 марта, что Индия сомневается в том, что проведение саммита по Украине без России окажется эффективным.

В МИД России неоднократно отмечали, что Москва сохраняет открытость к переговорам по урегулированию кризиса на Украине. При этом любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта должна предшествовать отмена указа Зеленского, запрещающего диалог с Россией.