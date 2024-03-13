Москва, 13 марта, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Любым ответственным переговорам по урегулированию конфликта на Украине должна предшествовать отмена главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой, заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом она ответила на вопрос СМИ на брифинге о готовящейся в Швейцарии конференции по урегулированию украинского кризиса.

«Со своей стороны Россия остаётся открытой к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Однако любым ответственным предложениям о переговорах должны предшествовать отмена Зеленским указа, запрещающего их ведение, прекращение поставок Украине оружия и четкие сигналы о готовности учитывать современные реалии и законные российские интересы», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля МИД Швейцарии информировал, что к лету в стране планируется провести саммит по мирному урегулированию украинского кризиса. О проведении такого мероприятия просили руководители киевского режима.

На XIII Ближневосточной конференции клуба «Валдай» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы больше нет доверия к Берну как к возможному посреднику в урегулировании кризиса на Украине. Причина в том, что Швейцария заняла откровенно антироссийскую позицию, отступив от основополагающих принципов нейтральности, напомнил глава МИД России.

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.