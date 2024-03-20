Нью-Дели, 20 марта, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Индия сомневается в том, что проведение саммита по Украине без участия России окажется эффективным. Об этом 19 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Dipa Chakraborty/Global Look Press

«Нью-Дели по-прежнему скептически относится к тому, будет ли мирный саммит без участия России эффективным», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта посол КНР в Берне Ван Шитин заявил, что китайская сторона рассматривает возможность принять участие в саммите по Украине в Швейцарии. Он уточнил, что Пекин считает необходимым продвигать мирные переговоры и всегда был привержен этому.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 14 марта заявил, что швейцарские власти хотят пригласить Россию к участию в саммите по Украине. Он напомнил, что в январе уже заявлял о невозможности достижения мира без Москвы, и отметил, что с тех пор его позиция не изменилась.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 13 марта заявила, что российская сторона откажется от участия в саммите по Украине в Швейцарии даже при получении официального приглашения. Дипломат уточнила, что форум в предложенном формате не имеет смысла, так как он будет посвящён продвижению ультимативной «формулы Зеленского».

Позднее в этот же день Захарова отметила, что Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию кризиса на Украине. При этом она подчеркнула, что любым ответственным переговорам по урегулированию украинского конфликта должна предшествовать отмена указа главы киевского режима Владимира Зеленского, запрещающего диалог с Москвой.

Президент Владимир Путин 13 марта заявил, что Россия всё ещё готова к переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на реальности.