Москва, 20 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки заняли более выгодные позиции на донецком направлении в зоне спецоперации, потери ВСУ составили 420 военнослужащих, а также четыре склада боеприпасов и танк, сообщил 20 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Он доложил, что российские военнослужащие за это время отразили атаку штурмовиков ВСУ, а также нанесли удары по позициям двух бригад украинской армии, находившихся возле населённых пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка, Новомихайловка и Георгиевка в ДНР.

«ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — уточнил Конашенков.

Генерал также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы на донецком направлении российские артиллеристы уничтожили орудие Д-20, гаубицы американского производства М119 и британскую L119, машину РСЗО «Град», радиолокационную станцию комплекса С-300, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ «Анклав-Н» и машину ЗРК «Стрела-10».

Как сообщало ИА Регнум, Конашенков 19 марта также доложил о продвижении российских сил на донецком направлении за последние сутки. Украинская сторона в этом районе потеряла 215 военных, три танка, две БМП, четыре автомобиля, четыре орудия артиллерии и зенитно-артиллерийский комплекс.

Представитель Минобороны также заявил об освобождении российскими военнослужащими села Орловка в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 марта сообщил о продвижении российских войск на всей линии фронта, проходящей по территории республики. Он подчеркнул, что успехи у ВС России в регионе есть в том числе на самых сложных участках.