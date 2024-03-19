Москва, 19 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Орловка в Донецкой Народной Республике на авдеевском направлении, сообщил 19 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», — заявил генерал-лейтенант.

За минувшие сутки российские Вооружённые силы отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи в ДНР. Суточные потери украинской армии на этом направлении составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы российские силы поразили САУ М109 Paladin американского производства, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 19 марта заявил, что Вооружённые силы России продвигаются по всей линии фронта в республике. Он добавил, что успехи на фронте есть и на наиболее сложных участках.

Минобороны 12 марта сообщило, что Вооружённые силы России освободили Невельское в ДНР и заняли более выгодные позиции. Помимо этого, российские военные в течение недели освободили населённые пункты — Ласточкино, Северное и Петровское, продолжили продвижение в западном направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину 17 февраля об освобождении Авдеевки. Военные 17 февраля в ходе наступательных действий продвинулись на глубину 8,6 километра. В Минобороны сообщили, что общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра, украинская армия потеряла более 1500 военнослужащих.