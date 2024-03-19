Донецк, 19 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продвигаются по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 марта в эфире «Соловьев Live» сообщил глава региона Денис Пушилин.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«По той информации, которая у меня есть, ребята продвигаются практически везде (на линии боевого соприкосновения в ДНР. — Прим. ред.)», — сказал Пушилин.

Он добавил, что успехи на фронте на данный момент есть и на наиболее сложных участках.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России освободили Невельское в ДНР и заняли более выгодные рубежи и позиции. Кроме того, после Авдеевки российские военные в течение недели освободили ещё три населённых пункта — Ласточкино, Северное и Петровское и продолжили продвижение в западном направлении.

Бойцы российской группировки войск «Восток» в течение суток 17 марта заняли более выгодные рубежи на южнодонецком направлении и нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Шахтёрского. Также российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Урожайного. В ходе боестолкновений украинская армия потеряла более 130 военнослужащих, танк, два бронетранспортера и четыре автомобиля.

Также российские войска заняли более выгодные позиции на донецком направлении и ликвидировали до 380 украинских военных, до 60 — на купянском направлении. До 295 украинских военных ликвидировали на авдеевском направлении, улучшив при этом положение по переднему краю.