Москва, 19 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки войск Вооружённых сил России за последние сутки улучшили рубежи и позиции на донецком направлении в зоне специальной военной операции. Украинская армия потеряла более 215 военнослужащих, сообщил 19 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Эмиль Тимашев/ИЗВЕСТИЯ

Он доложил, что российские бойцы нанесли удары по позициям трёх бригад ВСУ, находившихся в районе населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка в ДНР.

«ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», — добавил Конашенков.

Также российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы на этом направлении уничтожили за сутки произведённую в Польше самоходную артиллерийскую установку Krab, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

Кроме того, генерал сообщил, что российские войска освободили в ДНР село Орловка на авдеевском направлении.

Как передавало ИА Регнум, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее 19 марта сообщил, что российская армия продвигается вперёд по всей линии фронта на территории ДНР. По его информации, успехи есть в том числе на самых сложных участках линии соприкосновения.

Конашенков 18 марта также доложил, что российские войска за сутки улучшили положение на донецком направлении и отразили атаку украинских штурмовиков. Потери ВСУ составили 380 военных, две бронемашины и четыре автомобиля.