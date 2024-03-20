Москва, 20 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации не позволяют подразделениям Вооружённых сил Украины закрепляться на новых рубежах, выдавливая их с позиций, заявил 20 марта глава Министерства обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

РИА Новости / Алексей Майшев

«Группировки российских войск продолжают выдавливание противника с занимаемых позиций и не дают ему закрепиться на новых рубежах», — заявил Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875524" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заседание Коллегии Минобороны России

Он сообщил, что в рядах ВСУ выросло число дезертиров. Это связано с большими потерями украинской армии. Глава Минобороны добавил, что украинские военные активно занимаются мародёрством на подконтрольной Киеву территории.

Шойгу добавил, что от украинцев киевский режим скрывает реальную обстановку на фронте, пытаясь выдать за успехи армии теракты против жителей России. На этом фоне власти Украины продолжают наращивать принудительную мобилизацию.

Также глава Минобороны назвал потери ВСУ с начала 2024 года — свыше 71 тысячи военных и 11 тысяч единиц различного вооружения. Российские военные уничтожили четыре танка Abrams американского производства, пять танков Leopard германского производства, 27 БМП Bradley (США), шесть пусковых установок HIMARS (США) и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять Patriot (США).

Также Шойгу привёл информацию о потерях украинской армии при попытках прорваться на территорию России в Курской и Белгородской областях в середине марта. За восемь суток ВСУ потеряли более трёх с половиной тысяч военных, причём 790 из них — это безвозвратные потери.