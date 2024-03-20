Москва, 20 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские военные с начала 2024 года уничтожили четыре американских танка Abrams, пять немецких Leopard, 27 бронемашин Bradley, а также пусковые установки РСЗО и ЗРК западного производства на вооружении украинской армии. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 20 марта.

Иван Шилов ИА Регнум

Во время доклада он подчеркнул, что Западу всё сложнее аргументировать необходимость продолжения финансирования и поставок вооружений ВСУ, поэтому украинскому командованию пришлось вводить в бой резервы и использовать самые дорогие образцы предоставленной зарубежной техники.

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«Тем не менее это не изменило обстановку в зоне специальной операции в пользу противника. С начала года уничтожены четыре танка Abrams и пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять PATRIOT», — заявил он.

В общей сложности ВСУ потеряли 11 тыс. единиц различного вооружения.

Глава Минобороны России озвучил в том числе потери личного состава украинских войск. Как заявил Шойгу, ВСУ потеряли с начала года более 71 тыс. военных, что в три раза превысило показатели за аналогичный период 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, на заседании ведомственной коллегии 28 февраля Шойгу также рассказывал о потерях ВСУ в живой силе и технике. По его словам, в сутки украинские войска теряют по 800 и более человек и по 120 единиц оружия и техники. После взятия авдеевского узла украинской обороны ВС России продолжили улучшать положение на донецком и купянском направлениях и завоёвывать новые рубежи, добавил Шойгу. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, заявил он.

Перед этим офицеры группировки войск «Центр» представили Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной в ходе боёв. Как заявил замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин, российские военные столкнулись практически со всем военно-промышленным потенциалом НАТО. Он также обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортёра М113 американского производства.