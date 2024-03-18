Брюссель, 19 марта, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Европейский союз подготовил законопроект, согласно которому уже в июле сможет начать перечислять Украине прибыль от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на документ сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Евросоюз подготовил законодательство, по которому Украина начнёт получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале.

При этом отмечается, что в Европейском союзе по-прежнему нет единства в этом вопросе, некоторые страны неохотно поддерживают эту инициативу. По информации источника Bloomberg, позиции ряда стран могут серьёзно задержать прогресс в согласовании передачи этих средств Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе достигли договорённости о передаче Украине процентов от российских активов. При этом он отметил, что решение не является юридическим, но политическим. Напомним, что 12 февраля Совет Евросоюза утвердил постановление о разрешении использовать прибыль от замороженных активов РФ на поддержку Украины.

Российская сторона неоднократно указывала на незаконность конфискации и использования в корыстных целях суверенных активов. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчёркивала, что конфискация средств, если это произойдёт, будет не чем иным как воровством, на что Москва ответит соответствующе. По мнению пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, изъятие российских активов в том числе подорвёт финансовый авторитет западных стран.