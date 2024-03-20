Москва, 20 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Последние санкции, введённые Японией в отношении России, не останутся без ответа с российской стороны. Об этом 20 марта заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий.

POOL/Global Look Press Глава японского правительства Фумио Кисида

Дипломат назвал действия Токио противоречащими всякой логике и практической целесообразности. Он уверен, что введённые ограничительные меры в конечном итоге ударят по самой Японии, которая, в частности, сама лишает себя российских алмазов.

«В любом случае подобные нелегитимные действия, как это неоднократно бывало ранее, не останутся без адекватного ответа», ― сказал в беседе с «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что в Москве расценили новые санкционные меры японской стороны как сверстанный наспех по итогам онлайн-саммита G7 документ.

Внесение директора детского центра «Артек» Константина Федоренко в чёрный список Токио Жесткий назвал бесплодной попыткой организовать неприятности для молодежи и детей, причем не только российских.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта Япония дополнила перечень санкций против России из-за ситуации на Украине. В официальном вестнике японского кабмина указано, что новые ограничения коснулись 12 физических лиц и 36 организаций.

В их числе НПО «Базальт», Объединённая судостроительная корпорация, концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод». Также экспортные ограничения ввели против компаний «Авиадвигатель», «Аэроскан», «Нева электроника». В чёрном списке оказался и «Тинькофф банк».

24 февраля глава японского правительства Фумио Кисида в ходе онлайн-переговоров лидеров G7 под председательством Италии подчеркнул необходимость введения дополнительных ограничений против России. Он заявил, что такой шаг якобы позволит быстрее достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественные компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в собственное развитие.

В феврале власти Японии запретили экспортировать в Россию ещё пять категорий товаров из раздела станков после анализа оружия, применявшегося в украинском конфликте. Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства. Теперь в списке появился новый раздел «станки с ЧПУ» (числовое программное управление. — Прим. ред.), в который входят пять пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков.