Токио, 22 февраля, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Власти Японии запретили экспортировать в Россию ещё пять категорий товаров из раздела станков после анализа оружия, применявшегося в украинском конфликте. Обновлённый список опубликовали на сайте министерства экономики, торговли и промышленности страны.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В японском ведомстве отметили, что опубликовали обновлённый список после анализа и определения деталей российского оружия, использованного в конфликте на Украине.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки (добавлено 22 февраля 2024 года. — Прим. ред.) для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», — говорится в сообщении.

Теперь в списке появился новый раздел «станки с ЧПУ» (числовое программное управление. — Прим. ред.), в который входит пять пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, а также детали для различного вида станков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря власти Японии приняли очередной пакет антироссийских санкций. В японский санкционный список попали 57 компаний, включая промышленные, авиационные, оборонные, судостроительные и исследовательские российские предприятия.

Кроме того, в рамках этого пакета санкций японские власти запретили импорт непромышленных алмазов из России. Уточнялось, что ограничения коснутся несортированных алмазов, алмазов непромышленного значения, необработанных, сколотых или просто распиленных.