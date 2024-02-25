Токио, 25 февраля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Правительство Японии введёт дополнительные санкционные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 25 февраля сообщает телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Уточняется, что Кисида вслед за лидерами стран «Группы семи» анонсировал введение дополнительных санкционных мер в отношении российских граждан и организаций.

«Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония в тесном сотрудничестве с G7 все это время принимала жесткие меры и теперь введет дополнительные санкции, включая ограничения в отношении частных лиц и организаций РФ», — отмечается в сообщении телеканала.

Поясняется, что глава японского правительства 24 февраля в ходе онлайн-переговоров лидеров G7, прошедших под председательством Италии, призвал лидеров объединения проявить всестороннюю солидарность в поддержке Украины и в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.

Кроме того, Кисида подчеркнул необходимость введения дополнительных ограничений против России, поскольку такой шаг, по мнению японского премьера, позволит быстрее достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидеры стран G7 пообещали принять меры против стран, лиц и компаний, оказывающих материальную поддержку России в конфликте на Украине. Кроме того, представители стран «Большой семёрки» призвали мировое сообщество увеличить объёмы поддержки Украины, а также продолжать вводить в отношении России санкции, чтобы сократить её источники доходов, в том числе от продажи энергоресурсов.

Также лидеры стран «Группы семи» подчеркнули, что украинский народ может «рассчитывать на поддержку стран G7 столько, сколько потребуется», и призвали Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины.